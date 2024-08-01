İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu

İstanbul'un temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında yüzde 4,21, toptan fiyatlar ise yüzde 1,04 oranında yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) paylaştığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziran ayına kıyasla temmuzda yüzde 4,21 arttı. Aynı dönemde, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 oranında yükseldi.

HAZİRAN AYINDA PERAKENDE FİYATLARDA AYLIK YÜZDE 3,42 OLMUŞTU

İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,80 artış gösterirken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 55,12 oranında bir artış yaşadı.

Haziran ayında perakende fiyatlarda aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 82,14 artış kaydedilmişti.

ORANLAR AÇIKLANDI

İTO'nun verilerine göre, temmuz ayında perakende fiyatlarda, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 10,76, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,72, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 6,60, gıda harcamalarında yüzde 4,44, konut harcamalarında yüzde 4,23, diğer harcamalarda yüzde 2,78 ve ev eşyası harcamalarında yüzde 1,52 artış gözlemlenirken, giyim harcamalarında yüzde 2,04 oranında bir azalma yaşandı.

TOPTAN FİYATLARINDA DURUM NE?

Toptan fiyatlarda ise, temmuz ayında inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,48, mensucat grubunda yüzde 5,02, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,90, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,88 ve kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,90 artış görüldü. Buna karşın, madenler grubunda yüzde 1,94 ve işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,62 oranında düşüşler yaşandı.