İstanbul’un yatırım skoru en yüksek ilçeleri belli oldu

Endeksa, İstanbul’un ilçelerindeki konut piyasasını çeşitli kriterlere göre değerlendirerek yatırım skorlarını belirledi. Yapılan analizlere göre, İstanbul’da yatırım skoru en yüksek ilçeler sırasıyla Sancaktepe, Sultangazi ve Pendik olarak belirlendi.

İSTANBUL’DAKİ KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRİLDİ

Endeksa, İstanbul’un ilçelerindeki gayrimenkul yatırım potansiyelini değerlendiren kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında, tüm ilçelerdeki konut piyasası çeşitli kriterlere göre incelendi ve yatırım skorları belirlendi. Analiz sonuçlarına göre, Sancaktepe, Sultangazi ve Pendik ilçeleri yatırım skoru en yüksek olan ilçeler olarak öne çıkarken, Sarıyer, Beşiktaş ve Bakırköy ise yatırım skoru en düşük ilçeler oldu.

YATIRIM SKORU HESAPLAMASINDA KULLANILAN KRİTERLER

Yatırım skorunun hesaplanmasında; satılık ve kiralık birim fiyatları, amortisman süreleri, geçmiş fiyat değişimleri, stok oranı ve geleceğe yönelik piyasa tahminleri gibi önemli göstergeler dikkate alındı. Endeksa’nın gelişmiş tahminleme modelleriyle oluşturulan bu analiz, yatırımcılara en doğru ve güncel verilerle yol gösteriyor.

SANCAKTEPE EN YÜKSEK YATIRIM SKORUNA SAHİP İLÇE

Endeksa tarafından açıklanan verilere göre Sancaktepe, 68 puanlık yatırım skoruyla listenin başında yer aldı. İstanbul’un ilçeleri arasında 2008’de yer alan Sancaktepe, geçtiğimiz yıl M5 metro hattının bu bölgeye uzamasıyla birlikte yatırımcıların ilgisini daha fazla çekmeye başladı. Bu ilçede konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 33 artarken, kiralar ise yüzde 53 oranında yükseldi. Ortalama konut satış fiyatı 4,1 milyon Türk Lirası, ortalama kira bedeli ise 22.072 Türk Lirası olarak belirlendi. Sancaktepe'de konut yatırımının geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak hesaplandı.

SULTANGAZİ YATIRIM SKORUNDA İKİNCİ SIRADA

Sultangazi, 65 puanla yatırım skoru en yüksek ikinci ilçe oldu. Son yıllarda yoğun göç alan, kentleşme ve sanayi bölgeleriyle dikkat çeken ilçede konut fiyatları son bir yılda yüzde 24 artarken, kiralar ise yüzde 45 yükseldi. Ortalama konut satış fiyatı 3,2 milyon Türk Lirası, ortalama kira bedeli ise 18.135 Türk Lirası olarak hesaplandı. Sultangazi'de konut yatırımının geri dönüş süresi de 14 yıl olarak ölçüldü.

PENDİK, ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

endik, 64 yatırım skoru ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın açılmasıyla başlayan ve son yıllarda hızlanan ulaşım ve altyapı yatırımları ile konut projelerinin etkisiyle Pendik, gayrimenkul yatırımı açısından cazip bir bölge haline geldi. Bu ilçede konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 33, kiralar ise yüzde 54 oranında arttı. Ortalama konut satış fiyatı 4,6 milyon Türk Lirası, ortalama kira bedeli 24.484 Türk Lirası olarak hesaplandı. Pendik’te konut yatırımının geri dönüş süresi ise 14 yıl oldu.

SARIYER, BEŞİKTAŞ VE BAKIRKÖY EN DÜŞÜK YATIRIM SKORUNA SAHİP İLÇELER

Yatırım skoru en düşük ilçeler arasında ilk sırada 22 puanla Sarıyer yer aldı. Sarıyer’de ortalama konut satış fiyatı 18,6 milyon Türk Lirası, ortalama kira ise 63.449 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu ilçede konut satış fiyatları son bir yılda sadece yüzde 11 artarken, kiralar ise yüzde 24 arttı. Sarıyer’de konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl oldu.

İstanbul’un en merkezi ilçelerinden Beşiktaş, 30 puan ile en düşük yatırım skoru sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş’ta ortalama konut fiyatı 16,1 milyon Türk Lirası, ortalama kira ise 56.350 Türk Lirası olarak hesaplandı. Bu ilçede konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 18 artarken, kiralar yüzde 41 oranında arttı. Beşiktaş’ta konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl oldu.

Bakırköy ise 12,7 milyon Türk Lirası ortalama konut satış fiyatı ve 42.524 Türk Lirası ortalama kira bedeliyle yatırım skoru en düşük üçüncü ilçe olarak belirlendi. Bakırköy’de konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 24, kiralar ise yüzde 53 arttı. Amortisman süresi ise 20 yıl olarak ölçüldü.

ENDKSA GENEL MÜDÜRÜ GÖRKEM ÖĞÜT’ÜN AÇIKLAMALARI

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkul değerini en çok etkileyen faktörlerin başında ulaşım ve altyapı yatırımlarının geldiğini belirtti. Öğüt, kentin çeperlerindeki yeni gelişen ilçelerde bu etkilerin daha hızlı hissedildiğini, bu bölgelerde nüfus artışı ve yeni projelerle değer artışlarının ortaya çıktığını vurguladı. Ayrıca, kira getirisi açısından da yeni gelişen ilçelerde daha yüksek oranlar görüldüğüne dikkat çekti. Öğüt, “Doğru zamanda yapılan bir yatırım, kısa sürede iyi bir kazanca dönüşebilir,” diyerek yatırımcıları uyardı.