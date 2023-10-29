İstasyonda akaryakıt alan otomobil alev aldı

Olay Kırşehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyonda duran 60 AEG 562 plakalı otomobil aniden alev aldı. Alev alan otomobilin sürücüsü panikle aracı otogaz pompasının önünde bırakarak uzaklaştı. Araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken araca akaryakıt istasyonundaki kadın çalışan yangın tüpüyle ilk müdahale etti.
Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iş yeri çalışanlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.