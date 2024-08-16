İstasyonu çıkışı yeniden düzenleniyor. Metro çıkışı ile hastane arasına 160 metrelik yaya tüneli

Güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için yurttaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, istasyon çıkışı ile hastane arasında 160 metrelik bir yaya tüneli inşa edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu’nu yeniden düzenleyerek, hastaneye ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bu bölgedeki erişimi kolaylaştırmak için yeni bir istasyon çıkışı ekleniyor.

160 metrelik yaya tüneli inşa edilecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, hastane bahçesinde yürüyen merdivenlerin ve asansörün olduğu bir giriş-çıkış noktası oluşturulacak. 160 metre uzunluğundaki yaya tüneli, istasyon ile hastane arasında güvenli ve konforlu bir geçiş sağlayacak. Bu sayede yurttaşlar, araç trafiği ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeden istasyon ile hastane arasında ulaşım sağlayabilecek.

Trafik akışı yeniden düzenlendi

Çalışmalar öncesinde, Mithatpaşa Caddesi İnciraltı Kavşağı üzerindeki trafik akışı yeniden düzenlendi. Üçkuyular istikametinden Narlıdere’ye gidecek sürücüler için kavşak düzenlemesi yapıldı. Benzinlik önünde bulunan taşıt yolu trafiğe kapatıldığı için sürücüler kavşağa yönlendirilip sağa dönerek Narlıdere istikametine devam edebilecek. İnciraltı’ndan gelen sürücüler de kavşağa girerek sağa dönüp Narlıdere’ye devam edebilecek. Narlıdere’den geliş istikametinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Önümüzdeki günlerde başlayacak ve 6 ay sürecek olan bu çalışmaların tamamlanmasıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.