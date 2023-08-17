İşte 17 Ağustos itibarıyla benzin, motorin, LPG fiyatları! Zamların arkası kesilmiyor

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından araç sahiplerini üzmeye devam ediyor. İşte 17 Ağustos itibarıyla güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum.

İşte 17 Ağustos itibarıyla benzin, motorin, LPG fiyatları! Zamların arkası kesilmiyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik, ekonomideki çalkantılar, KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında artışa neden oluyor.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Motorine 28 Temmuz'da 1,45 TL'lik, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL birer zam daha yapıldı. 11 Ağustos'ta motorin grubunda 1,80 TL'lik bir fiyat artışı yapıldı. Son olarak benzin fiyatlarına 16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 17 lira 95 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam gelmiş oldu.

14 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 37.61 lira

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 38,25 lira
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15.90 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.65 lira

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 38,30 lira

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15.98 lira

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.15 lira

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,78 lira

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 lira

İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.21 lira

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,94 lira

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 lira

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