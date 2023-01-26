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Kulüpler servet harcadı: Transfere harcanan para dudak uçuklattı

FIFA'dan faydalanarak hazırlanan rapora göre 2022 yılında transfere pandemi etkisinin görüldüğü son iki seneye oranla artış gösterdi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:09
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İşte 2022'de transfere harcanan para

Kulüpler servet harcadı: Transfere harcanan para dudak uçuklattı
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Futbol kulüpleri, 2022'de uluslararası transferlere 6,5 milyar dolar harcadı.

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 2022 yılı boyunca küresel ölçekte yapılan transfer harcaması, pandemi etkilerinin görüldüğü son iki seneye oranla artış gösterdi.
 

YÜZDE 33 ARTTI

Profesyonel erkek futbolu için 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen uluslararası transfer harcaması, 2021'e (4,86 milyar dolar) göre yüzde 33,5 arttı.

Harcamanın 3,53 milyar dolarlık kısmı, 18-23 yaşlarındaki oyuncular için yapıldı. Bedel karşılığı yapılan transferlerin neredeyse yüzde 70'i, bir milyon doların altında ücretle gerçekleştirildi.

EN ÇOK BREZİLYALILAR TRANSFER EDİLDİ

Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Brezilyalı oyuncular için 843,2 milyon dolar ödedi. 591,5 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.
 

EN FAZLA HARCAMAYI İNGİLİZLER YAPTI

Transferlerde en fazla harcamayı İngiltere kulüpleri yaptı, en çok kazancı ise Fransa kulüpleri elde etti. İngiltere kulüplerinin 2,2 milyar dolar harcadığı uluslararası transferde, Fransa kulüpleri ise 740,3 milyon dolar kazanç sağladı.
 

TÜRKLER 116 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Uluslararası anlamda 342 transfer yaparak 116,4 milyon dolar ödeyen Türk kulüpleri, 332 futbolcu göndererek 118,6 milyon dolar elde etti.

Bu arada 2022'de profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda 71 bin 2 uluslararası transfer yapılarak rekor kırıldı.

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