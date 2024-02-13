İşte akciğeri bir kalkan gibi koruyan o besinler

Akciğerlerle ilgili problemler genellikle sırt bölgesindeki acıyla kendini belli ediyor. Peki, akciğerleri temizleyen ve yenileyen gıdalar neler? İşte o gıdalar ve faydaları…

KEÇİBOYNUZU:

Vücudu toksinlerden temizleyerek detoks etkisi yaratır. Akciğer ödemiyle mücadelede keçiboynuzunun katkısı eşsizdir. Akciğerlerdeki ödemi önlemek için özel olarak etkilidir. Balgam çıkarmaya ve astımı iyileştirmeye yardımcı olur. Akciğer kanseri dahil birçok kanser türüne karşı koruyucudur.

KEKİK:

İçindeki uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığını giderir. Öksürük ve üst solunum yolu iltihabına karşı gelir, antibakteriyel özelliğiyle bakteri oluşumunu engeller.

SİYAH HAVUÇ:

Öksürüğü azaltarak balgam çıkarmaya yardımcı olur. İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde güçlü bir antioksidandır ve akciğer kanseri riskini düşürür. ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: İçindeki resveratrol maddesi, serbest radikallere karşı savaşarak akciğerleri korur. Özellikle kansere karşı koruyucu rol oynar. Üzüm, çekirdeğiyle birlikte yenmelidir. SARIMSAK: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, akciğerlerin tam verimle çalışmasını sağlar ve içindeki birçok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruma sağlar.

KEREVİZ:

Kanserojen maddelerin, akciğerlerdeki hastalıkların ve nitrozaminlerin oluşmasını önleyerek koruyucu etki yapar. Özellikle akciğer kanserine karşı korumaya yardımcı olur.