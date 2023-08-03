İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Akbelen Ormanı ve Kazdağları'ndaki ağaç katliamından sonra yeni bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta "AKP Hatıra Ormanı" yazıldığı görüldü ancak civarda hep kesilmiş ağaçların köklerinin bulunduğu dikkat çekti.

İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı'ndaki yıkım gökyüzünden görüntüleri gelmeye devam ederken direniş, on birinci gününde sürüyor.

Limak ve İÇTAŞ’ın talan etmek istediği Akbelen Ormanı’nda her an yeni bir gelişme yaşanıyor.

Henüz Akbelen'deki katliamın sesleri durulmamışken, ağaç kıyımına karşı köylülerin ve civar illerinden gelen vatandaşların direnişi sürerken Cengiz Holding’in, dava süreci devam etmesine rağmen Halilağa Bakır Madeni Projesi kapsamında Kazdağları’nda ağaç kesimine başladığı öğrenildi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan katliamlarla örtüşen bir fotoğraf paylaştı.

Tokat gibi gerçekleri yüze çarpan bu fotoğrafta "AKP Hatıra Ormanı" yazdığı görülüyor. Ancak civarda sadece kesilmiş ağaçların kökleri görülüyor.

Maalesef "orman" oluşturacak bir tek ağaç bile çevrede bulunmuyor.

Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tokat gibi harika bir çalışma...
AKP HATIRA ORMANI
@Akparti
Hazırlayan kimse bulup tebrik etmek lazım

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