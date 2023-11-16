İşte arkadaşlık araştırmasının sonucu

Araştırma şirketi Areda Survey, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği arkadaşlık araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapılan araştırmanın sonucu, Türk halkının yüzde 56,3'ü arkadaşının dürüst olmasını istediğini ortaya koydu. Araştırmanın detaylarında arkadaşlarda aranan diğer özellikler ise şöyle:



Yüzde 9,0 saygılı, yüzde 7,6 kibar, yüzde 7,6 sırdaş, yüzde 5,8 merhametli, yüzde 4,0 yönlendirici, yüzde 2,9 koruyucu, yüzde 2,9 cömert, yüzde 2,2 sabırlı ve yüzde 1,8 çalışkan.

DHA