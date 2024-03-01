İşte arpacık için doğal çözüm

Bakterilerin neden olduğu arpacık, gözde ağrı, kızarıklık ve şişlik yaratır. Arpacık, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Arpacığın bulaşmasının en yaygın sebebi stafilokok adlı bakteridir. Bu bakteri yüzümüze bulaştığında arpacık oluşabilir. Arpacığı ellemek veya sıkmak daha büyük sorunlara yol açabilir. Temiz olmayan kontakt lensler de arpacığa sebep olabilir. Arpacık nasıl hızlıca iyileştirilir?

DOĞAL YÖNTEMLER

Arpacık çıktığında ilk yapılması gereken arpacığa dokunmamaktır. Arpacığa buz koymak yanlıştır ve iltihabı artırabilir.

Eterik yağlar arpacığa iyi gelebilir. Papatya çayı ile göze kompres yapmak faydalıdır.

Bach çiçekleri göz sağlığı için kullanılabilir. Göz kenarı sıcak su ile temizlenmeli ve mikroplardan arındırılmalıdır.

Dulavratotu veya karahindiba gibi bitkisel çaylar arpacığa yardımcı olabilir.

Papatya ve biberiye çayı karıştırılarak göze uygulanabilir.

Aloe vera göz kenarlarını temizlemek için kullanılabilir.

Bebek şampuanları da arpacığın iyileşmesine katkı sağlayabilir.