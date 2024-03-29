İşte asabi ağrıları dindiren ot

Sağlık konusunda bilinçli kişiler, tedavi için doğal ürünlere yönelmeye devam etmektedirler.

Bu doğal ürünler içinde, sağlık avantajlarıyla dikkat çeken hasekiküpesi otu yer alır.

Peki, hasekiküpesi otu nedir?

Centiyangiller ailesine ait olan bu bitki, gökyüzü yeşili bir renge sahiptir ve nemli kumsal alanlarda yetişir.

İnce gövdeli olan bu bitkinin yaprakları tabanda çift olarak birbirine bitişik durumdadır. Sarı renkli çiçeklere sahiptir.

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde rastlanır.

Sağladığı yararlar:

Ateş düşürme özelliği vardır.

Sinirsel ağrıları hafifletir.

Romatizma tedavisinde etkilidir.

Şakak Ağrısı Hakkında:

Şakak ağrısı, şakak bölgesinde hissedilen ve genellikle baş ağrısı, migren, stres, sinüs tıkanıklığı veya kafa travması gibi sebeplerden kaynaklanan bir ağrı türüdür. Eğer ağrı kesintisiz bir şekilde devam ediyor ve şakaklara dokunulduğunda ağrı hissediliyorsa, bu durum temporal arterit belirtisi olabilir.