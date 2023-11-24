İşte ateş düşüren ot

Yüksek ateş, insanların korkulan rüyası olmayı sürdürüyor. İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte ortaya çıkan mürver otu ateşi düşürüp vücuda rahatlık vermesiyle dikkat çekti.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş, vücut sıcaklığının normalden fazla yükselmesi durumudur. Bu, genellikle bir enfeksiyon veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle olur. Ateş, hastalığın kendisi değil, vücudun hastalıkla savaşmak için verdiği bir tepkidir.

YÜKSEK ATEŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateşin yüksek olması, vücutta anormal bir süreç olduğunu gösterir. Yüksek ateşin en önemli belirtisi, vücut ısısının normal aralığın dışına çıkmasıdır. İnsanlarda normal vücut ısısı yaklaşık 37° C’dir, ancak bu değer kişiden kişiye ve gün içinde değişebilir. Yüksek ateşin nedenine bağlı olarak, başka belirtiler de ortaya çıkabilir. Bunlar arasında baş ağrısı, susuzluk, halsizlik, i̇ştahsızlık, kas ağrıları, sinirlilik, terleme ve titreme sayılabilir. 6 ay ile 5 yaş arası bebekler ve çocuklarda, yüksek ateş bazen nöbetlere yol açabilir. Bu nöbetler genellikle zararsızdır, ancak tekrarlayabilir. Yüksek ateşli nöbet geçiren çocukların yaklaşık %30’u, bir yıl içinde başka bir nöbet daha yaşayabilir.

MÜRVER OTU NASIL KULLANILIR?

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.