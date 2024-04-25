İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı

İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı
Kaynak: DHA
ABD'de sır bir şekilde ölen 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş’ın teyzesi, Yağmur'un kanında uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı iddia edildi. Yeğeninin darbedilip tutulduğu yerde aç bırakıldığını belirten teyze "Hukuk mücadelesi başlattık. Peşini bırakmayacağız” dedi. Teyze, sevgilisinin, kıskançlığı yüzünden, kimse ona bakmasın, beğenmesin diye yeğeninin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıdığını da belirtti.
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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 1

'İşte Benim Stilim' adlı yarışmayla adını duyuran 28 yaşında ve Adanalı olan Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 2

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 3

Taktaş’ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Aile avukatlar aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 4

"SEVGİLİSİ YEĞENİMİ DÖVDÜ HASTANEDE DALAĞI ALINDI"

Taktaş’ın tüm sıkıntılarını paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu belirtti.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 5

A.C.F.’nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini belirten K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı. Bu olayla ilgili açılan dava halen devam ediyor. Ancak yeğenim tehditler sonucu şikayetini geri çekti ama yargılama kamu davası olduğu için sürdü" ifadelerini kullandı.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 6

Taktaş’ın sevgilisiyle geçen yıl ağustos ayında tatil amaçlı ABD’ye gittiğini ancak geri dönmediğini aktaran K.C., baskı ve tehdit nedeniyle psikolojisinin her geçen gün kötüye giden yeğenini sevgilisinin bırakmadığını da söyledi.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 7

"OTOPSİ SONUCUNDA KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI"

Teyze K.C. “Yeğenimin ölümünü konsolosluğun açtığı telefonla öğrendik. Annesi, babası, biz, yıkıldık. Ailenin tek çocuğuydu. Hayatını kaybettiği hastanedeki doktorla tercüman aracılığıyla görüşme yaptık.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 8

Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. Bu da 4-5 ay sürüyormuş. Kanında ölüme sebep olmayacak kadar uyuşturucu çıktığını söylediler." ifadelerini kullandı.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 9

"YAĞMUR’UN ÖLMESİNDE SEVGİLİSİNİN MUTLAKA BİR BAĞLANTISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM "

Teyze K.C. "Yeğenimin ölmesinde sevgilisinin mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum hatta adım kadar eminim çünkü biz sürekli iletişimdeydik.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 10

Yeğenimi bu madde öldürdüyse onu bile sevgilisinin verdiğinden eminim." dedi.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 11

"KAŞINI VE SAÇLARININ ÖN KISMINI KAZIYORDU! KİMSE ONA BAKMASIN, BEĞENMESİN DİYE"

Teyze K.C. "Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye. Yeğenimi öldüresiye dövdü, dalağını kaybetti.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 12

Türkiye’deyken de bu şiddet sürüyordu. Yağmur yanına gitmeyince sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp, kötü fotoğraflarını paylaşıyordu. Evimize geliyordu.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 13

Yağmur 1.80 boyunda ama son zamanlarda 50 kiloya kadar düşmüş, ufacık kalmıştı. Kızımı darbetmesinin yanı sıra aç bırakıyordu, dışarı çıkarmıyordu. Psikolojisi de bozulmuştu, adeta paranoyak olmuştu” dedi.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 14

"MEZARINDA RAHAT UYUMASINI İSTİYORUM"

Yağmur ile mesajlaşmalarını da dava dosyasına koyduklarını dile getiren K.C., soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 15

"Bana gönderdiği mesajlarda sürekli Türkiye’ye dönmek istediğini ancak erkek arkadaşının buna izin vermediğini, ona sürekli vurduğunu ve kötü davrandığını söylüyordu.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 16

Son dönemde konsolosluğa başvurmasını söylüyordum ama ‘Teyze yürüyecek kadar bile halim yok’ diyordu. Kızımı aç bırakarak işkence yaptığını düşünüyorum.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 17

Cep telefonu kullanmasına genellikle izin vermiyordu. Daha önceki tehditlerinden de şikayetçi olmuştuk ama işlem yapılmadı. Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Kesin ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporunu bekliyoruz. Yeğenimin en azından mezarında rahat uyumasını istiyorum."

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 18

İŞTE YAĞMUR'UN TEYZESİNE ATTIĞI MESAJLAR

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 19
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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 20

Yağmur'un ölümünün ardından profil fotoğrafının bu şekilde değiştirildiği belirtiliyor.

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İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı 21
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