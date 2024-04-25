İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı

ABD'de sır bir şekilde ölen 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş’ın teyzesi, Yağmur'un kanında uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı iddia edildi. Yeğeninin darbedilip tutulduğu yerde aç bırakıldığını belirten teyze "Hukuk mücadelesi başlattık. Peşini bırakmayacağız” dedi. Teyze, sevgilisinin, kıskançlığı yüzünden, kimse ona bakmasın, beğenmesin diye yeğeninin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıdığını da belirtti.