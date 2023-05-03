İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi. Alexander Djiku

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verirken, aranan stoper Fransa'dan çıktı.

İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi. Alexander Djiku

Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların aradıkları stoperi Fransa'dan buldukları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun menajerinin yapılan teklife olumlu cevap verdiği ileri sürüldü.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun bu sezon Fransa Ligi'nde 29 maçta oynadığı, 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptığı belirtildi.

Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Djiku'yu Strasbourg, 2019 yılında Caen'dan 4.5 milyon euro'ya transfer etmişti.

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