İşte bir antioksidan kaynağı

Brokolinin çok az bilinen yararları nelerdir

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
İşte bir antioksidan kaynağı

Brokoli önemli bir antioksidan kaynağı. Kalp hastalıkları ve kanser gibi önemli hastalıklarda etkili. Peki, diğer yararları neler? İşte Brokolinin çok az bilinen yararları…

Osteoporozun önlenmesi ve kemik sağlığı için brokoli önemli bir kaynaktır. Hem kalsiyum, hem K vitamini etkisiyle, kemiklerde güçlenme sağlar.

Brokoli, cildin güneşten gördüğü zararları engelleyici etkiye sahiptir. Cilt üzerinde yenileyici bir etki yaratır.

Brokoli beta-karoten içeriği açısından zengindir ve bu da bağışıklık sisteminde önemli bir etkiye sahiptir. Çinko, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

Brokoli, kansere karşı gelen pek çok birleşikle vücudunuzu güçlendirir.

Mide kanserinden göğüs kanserine kadar pek çok alanda sizi destekler.

Brokoliyi karaciğeri güçlendirmek için mutlaka tüketmenizi öneririz.

Brokoliyi buharda pişirirseniz, kolesterol düşürücü etkisinden faydalanabilirsiniz.

Brokolinin vücudumuzun detoksifikasyon sistemi üzerinde güçlü ve olumlu bir etkisi vardır. Detoks etkisini en çok hissettiren sebzedir.

Göz sağlığı için brokoli tüketin. Katarakttan tutun da makula dejenarasyonuna kadar pek çok göz hastalığına karşı koruyucu etkisi vardır.

Brokoli, kalp hastalıklarına karşı sizi korumak için mücadele eder. B6 ve folik asit ile kalp krizi ve inme riskini azaltır.

C vitamini serbest radikallere karşı mücadele etmekte, elinizi güçlendirir.

C vitamini soğuk algınlığında hafifletici etkiye sahip antihistaminik olduğundan, brokoliyi soğuk algınlığında tüketmeniz yararlıdır.

Vücudunuzda D vitamini eksikliği varsa, brokoli bu sorunu çözmeye destek olacaktır. D vitamini eksikliğini dengeleyecek vitaminlerle sizi güçlendirir.

Kalorisi oldukça düşük olan brokoliyi diyet yapanlar rahatlıkla tüketebilirler. Haşlanmış veya buharda pişirilerek tükettiğiniz brokoliyi doyana kadar yiyebilirsiniz.

Brokoli, lif açısından zengin bir gıdadır ve kabızlık ve diğer sindirim sistemi sorunlarını önlemekte faydalıdır. Ayrıca bağırsak sisteminizi düzenlemeye destek olur.

İçerdiği potasyum sayesinde sinir sistemi üzerinde sağlıklı bir etkiye sahiptir.

Brokolinin içeriğinde potasyum, kalsiyum ve magnezyum, kan basıncını düzenlemeye destek olur.

Beyin fonksiyonları ve kas sistemi üzerinde önemli etkiye sahiptir.

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