İşte böbrekleri temizleyen besinler…

Böbrek sağlığı insanlar açısından hayati öneme sahip olduğu biliniyor. Bu süreçte böbrekleri temizleyen besin listesi ortaya çıktı.

Böbreklerinizi temiz tutmak vücudunuzun atıkları ve toksinleri dışarı atmasına yardımcı olur.

Bu da böbreklerinizin daha iyi çalışmasını, şişkinliğinizi azaltmasını, yorgunluğunuzu gidermesini, enfeksiyon ve mesane sorunları riskinizi düşürmesini, böbrek taşı oluşumunu önlemesini, hormonlarınızı dengelemesini ve cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

-Elma Sirkesi

Elma sirkesi böbreklerinizin oksidasyona karşı korunmasına katkıda bulunur. Antioksidan seviyenizi artırır, kan şekerinizi ve tansiyonunuzu kontrol eder, böbrekleriniz için ideal koşulları sağlar.

Elma sirkesinin içindeki sitrik asit böbrek taşlarını çözer. Elma sirkesini düzenli olarak tüketmek böbreklerinizdeki toksinleri atmanıza yardımcı olur.

- Barbunya Fasulyesi

Barbunya fasulyesi böbreğinize benzer şekilde, böbreğinizdeki atıkları ve toksinleri temizler ve böbrek taşlarını kolayca dışarı çıkarır. Barbunya fasulyesi böbreğinizi temizlemek ve idrar yolunuzun daha iyi çalışmasını sağlamak için B vitamini, lif ve çeşitli mineraller bakımından zengindir.

- Limon Suyu

Limon suyu doğası gereği asittir ve idrarınızdaki sitrat miktarını artırarak böbrek taşı oluşumunu engeller. Limon suyu ayrıca kanınızı süzer ve atıkları ve diğer toksinleri uzaklaştırır. Her gün seyreltilmiş limon suyu içmek böbrek taşı oluşma ihtimalinizi azaltır ve böbrek taşlarının en sık rastlanan türü olan kalsiyum oksalat kristallerini parçalar. Böbrek taşı olanlar için limonu zeytinyağı ile karıştırmak taşların rahatça geçmesine yardımcı olur.

-Karpuz

Karpuz hafif bir idrar söktürücü etkisi yapar. Böbreklerinizi nemlendirir ve temizler. Ayrıca kalp sağlığınızı koruyan ve böbreklerinizin iyi çalışmasını destekleyen likopen bakımından da zengindir.

Karpuz ayrıca idrarınızın asitliğini ayarlayan ve taş oluşumunu önleyen bol miktarda potasyum içerir. Aslında karpuz yemek böbrek sağlığınız için çok faydalıdır.

- Nar

Narın hem suyu hem de çekirdekleri potasyum açısından zengindir ve bu yüzden böbrek taşlarını dışarı atmanızda etkilidir. Potasyum idrarınızın asitliğini azaltır, taş oluşumunu engelleyen büzücü bir etki yapar, minerallerin kristalleşmesini önler ve böbreklerinizden toksinleri ve atıkları uzaklaştırır.

- Fesleğen

Fesleğen güçlü bir idrar söktürücüdür. Böbrek taşlarını dışarı atar ve böbrek fonksiyonlarınızı geliştirir. Fesleğen ayrıca kanınızdaki ürik asit miktarını azaltır ve böbrek sağlığınızı iyileştirir. İçindeki esansiyel yağlar ve asetik asit böbrek taşlarını kırar ve kolayca çıkarılmasını sağlar. Fesleğen aynı zamanda ağrınızı da dindirir.

- Hurma

Hurma 24 saat suda bekletip çekirdeklerini çıkardıktan sonra yediğinizde böbrek taşlarını eritmenize ve atmanıza yardımcı olur.

Hurma lif bakımından zengindir ve böbrek taşı riskinizi azaltır. Hurmanın içindeki magnezyum böbreklerinizi temizler.

- Karahindiba

Kurutulmuş organik karahindiba veya taze karahindiba kökü (topraktan sökülmüş) ile yapılan çayı içmek böbreklerinizi temizlemenize yardımcı olur. Karahindiba bir böbrek toniği olarak işlev görür, ayrıca sindiriminizi iyileştirir ve böbreklerinize gelen atık miktarını azaltır.

Böbreklerinizi temizlemek için başka etkili maddeler de vardır. Kızılcık suyu idrar yollarınızı korur, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşır ve fazla kalsiyum oksalatı dışarı atar. Pancar ve meyve suları idrarınızın asitliğini artırır, struvit ve kalsiyum fosfat birikimini önler ve böbrek taşı oluşma olasılığını azaltır. Hindistan cevizi suyu, salatalık suyu ve kiraz da etkili temizlik maddeleridir.