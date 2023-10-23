İşte bulaşıcı hastalıklara ve soğuk algınlığına duvar ören dikkat çeken ot

Bulaşıcı hastalıklara ve soğuk algınlığına duvar ören dikkat çeken köpek gülü otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte bulaşıcı hastalıklara ve soğuk algınlığına duvar ören dikkat çeken ot

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

HASTALIKLARLA BÖYLE SAVAŞIYOR

Köpek gülü otu; Bulaşıcı hastalıklara ve soğuk algınlığına karşı, bedenin savunma sistemlerini güçlendirir.

BULAŞICI HASTALIKLAR NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklar mikroorganizma denen çok küçük canlıların neden oldukları hastalıklardır. Bu canlıların bir kısmı, normalde vücut içerisinde bağırsak gibi belirli organlarda bulunmasına rağmen farklı organ ve dokulara geçtiğinde hastalık oluşturabilir.

Bazı mikroorganizmalar ise toprakta ya da başka kaynakta bulunup insanlara bulaştığı takdirde hastalığa neden olur.

Bulaşıcı hastalıkların birçok bulaşma yöntemi vardır. Bazı bulaşıcı hastalıklar kişiden kişiye geçer. Bazı hastalıklar ise böcekler veya diğer hayvanlar tarafından bulaşır. Ayrıca, bozulmuş yiyecekler veya kirli su kaynakları da bulaşıcı hastalıklara sebebiyet verebilir.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur.

Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür.

Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır.

Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

2,5 tatlı kaşığı dolusu bu otu, ortalarından kesilip bir bardak suya konularak, su kaynama noktasına kadar ısıtılır.

Sonra ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür.

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