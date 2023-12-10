İşte Catappa’nın yararları

En önemli özelliği içerisinde bulunan maddeler sayesinde mantarlaşmayı önlemesidir.

Özellikle üretim tanklarında yumurtaların mantarlaşmaması için kullanılır.

Balıklarda verimi arttırıcı etkisi vardır.

Suyun rengini koyulaştırıp balıkların doğal su rengini yaratır.

Akvaryuma anti bakteriyel maddeler bırakır.

Suyun ph ını düşürüp suyu yumuşatır.

Balıklarda mukoza zarını korumada ve zarar gören mukozanın daha çabuk iyileşmesinde yardımcıdır.

Yavruların gelişimine yardımcıdır.

Suya birçok organik madde salarak zararlı kimyasalları etkisiz hale getirir.

Sudaki amonyağı etkisiz hale getirir.

Balıkların kalsiyum ihtiyacını karşılayarak kemiklerini ve dişlerini güçlendirir.

Balıklarının renklerinin daha canlı görünmesini sağlar.

Suyun phını düşürdüğü için sert su ve yüksek ph isteyen balıklarda kullanılmaz.Diğer bütün tropikal balıklarda kullanılabilir.Kullanımı 50 lt.ye 1 yaprak gelecek şekildedir.2-3 hafta içinde çıkarılıp yenisi eklenmelidir.Ancak fiyatı pahalı olduğu ve zor bulunduğu için çoğu hobici bunu elde edememektedir.Burda da devreye alternatifler girer.

Catappa yaprağı yerine meşe,kayın,söğüt,yeni dünya,dut gibi ağaçların yaprakları kullanılabilir.Yalnız burada çok önemli bir konu bulunmaktadır.Kullanılacak yapraklar özellikle sonbaharda kuruyup kendileri düşmelidir.Eğer ağaçtan başkasının yardımıyla koparılırlarsa bir fayda sağlamayacaklardır.Yerden pis yaprakları almakta pek mantıklı değildir.Ağaçların yaprak dökme mevsimlerinde ağacın yanında bikaç dakika beklenip yere yeni düşen temiz yapraklardan alıp kullanılabilir.Yaprak sıcak suda birkaç dakika bekletilip akvaryuma koyulursa daha da temiz bir hale gelicektir.Akvaryuma konulan yaprak ilk başta su üzerinde kalıcaktır ancak birkaç gün içinde tamamen dibe çökücektir. Kullanılan yapraklar suyun rengini yavaşça koyulaştırıp akvaryuma hoş bir hava katıcaktır.