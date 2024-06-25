İşte ceplere girecek zamlı maaş. Bir hafta sonra zam geliyor

Emeklinin, memurun, dul ve yetimlerle birlikte engelli aylığı ve evde bakım parası alanların gözü 3 Temmuz gününe odaklandı. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak, SGK emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ortaya çıkacak. Refah payı verilir mi verilmez mi belli değil

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların da zamlı maaşları ortaya çıkacak.

En son açıklanan enflasyon rakamlarına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı aşağı yukarı ortaya çıktı. Bu rakamın yüzde 20 olması bekleniyor.

Memur maaşlarına yapılacak enflasyon zammı ile birlikte, ödeneklerde de artış yaşanacak. Bu değişikliklerden 65 yaş aylığı, kıdemli tazminatı tavanı, engelli aylığı artacak. Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin TL(ye çıkacak. bedelli askerlik ücreti ve evde bakım yardımı da etkilenecek.

65 YAŞ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK

65 yaş aylıkları şu anda 3504,84 lira. Engelli aylığı, yüzde 40-69 arasında engeli olanlara 2797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4196,70 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise yine 2797,81 lira olarak ödeniyor.

Kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira, bedelli askerlik ücreti ise 182 bin 609 lira olarak belirlenmiş.Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödenmekte.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Eğer yüzde 20 oranında bir zam gerçekleşirse, 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek.

Engelli aylığı, yüzde 40-69 arasında olanlar için 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlar için 5036,04 lira, 18 yaş altı engelliler için ise yine 3357,37 lira olacak.