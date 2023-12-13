İşte cildi güzelleştiren ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
İşte cildi güzelleştiren ot
İnsanların hayali olan cildi güzelleştiren çobaniğnesi otu dikkat çekti.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların hayali olan cildi güzelleştiren çobaniğnesi otu dikkatlerden kaçmadı.

ÇOBANİĞNESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otun çiçeğinin suyunu hazırlamak için, bir avuç dolusu çiçeği bir litre suya atın ve kaynatın.

Beş dakika dinlendirip süzün. Sonra küvetinize ilave edin.

Dikkat: Hamileyseniz, ilk 3 ay bu bitkiyi kullanmayın.

Bu otun yapraklarından 2-5 gram alın ve üzerlerine 4 bardak sıcak su ekleyin. 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Bu çayı günde 2-3 defa için.

ÇOBANİĞNESİ OTU NEDİR?

Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisidir.

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