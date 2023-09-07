İşte denizi taşıran adam. Cankurtaranlara "Ben manyağım" deyip girilmesi yasak denize girdi

Karasu’da bir vatandaş denize girme yasağına rağmen denize girmek istedi. Uyarıları dinleyemeyen vatandaş, görevlilere zor anlar yaşattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte denizi taşıran adam. Cankurtaranlara "Ben manyağım" deyip girilmesi yasak denize girdi

Editör : Özlem Kıral

Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu günde bir vatandaş denize girmek istedi.

Görevlilerin uyarılarını dinlemeyen vatandaş, görevlilere zor anlar yaşattı.

Denize girmek isteyen şahıs, görevlilerin uyarıları üzerine “Ben yüzde 60 manyağım yani, o da var. 2 ay ben psikiyatride yattım.” şeklinde cevap verdi.

Metrelerce yükseklikte dalgaların olduğu denize girmek isteyen şahsın o anlarını görevliler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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