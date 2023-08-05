İşte deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin arından 6 ay geride kalırken, ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Şehrin son durumu dron ile görüntülendi.

KAYNAK: İHA
İşte deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta son durum

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Resmi rakamlara göre afetin merkezi Kahramanmaraş’ta 12 bin 659 kişinin hayatını kaybetti. Meydana gelen depremler sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, yıkımlar da sürüyor.

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremlerinin simgelerinden olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi ile şehir merkezinde yer alan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarındaki enkazlar da kaldırıldı. Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı ve 53 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalarda ise işlemler devam ediyor. Depremle yıkılan binaların enkazlarının tamamı kaldırılırken şehirde ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Bölgedeki son durum ise dron ile görüntülendi.

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130 KİLO PATLAYICI İLE 12 KATLI BİNA 4 SANİYEDE YIKILDI

6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ise ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmalarında patlayıcılar da kullanılmaya başlandı. İlçede bulunan 12 katlı bina için önce 130 kilogramlık patlayıcı kolonlara döşendi. Döşenen patlayıcılar eş zamanlı olarak patlatılarak yıkım gerçekleşti. Binanın patlayıcı ile yıkılması 4 saniye sürdü. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ESNAFLAR YIKIMLARI HÜZÜNLE İZLİYOR

Hayrullah Mahallesi'nde esnaflık yapan Sefa Kirişçi, “Belediye çarşısı yapılıyor ve özel hastanenin yıkımı sürüyor. Bu durum biraz yavaş ilerliyor ama oluyor çok şükür. Allah yokluğunu vermesin devletimizin. İnsan alışıyor ancak burada yaşamak bu durumu görmek çok zor” dedi.

Bir başka esnaf Sinan Kahraman ise, “Ben 9 yıldır esnaflık yapıyordum. Buradaki yaşamı bilen biri olarak şu anki durumu görmek beni gerçekten çok üzüyor. Kolay değil yıkımlar henüz bitmedi. Bir an önce bu işlerin tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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