Yarı finalin şifresi: Fransa atıyor, Fas yemiyor

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya Kupası'nda bu akşam oynanacak maçta Fransa'nın Fas'a karşı teknik üstünlüğü şüphesiz.

Ancak istatiksel bazı gerçekler var.

Fransızlar Katar'da 5 maçta da 5 gol yedi.

Fas ise 5 maçta sadece Kanada'dan 1 gol yedi ve o da kendi kalelerine gol oldu (Nayef Aguerd).

Faslılar 5 maçta 5, Fransızlar ise 5 maçta 11 gol attı .

Bu maç bir bakıma gol atanlarlarla gol yemeyenlerin maçı.

İki takım ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.

Bakalım kim kazanacak.