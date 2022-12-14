Yarı finalin şifresi: Fransa atıyor, Fas yemiyor

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ
Dünya Kupası'nda bu akşam oynanacak maçta Fransa'nın Fas'a karşı teknik üstünlüğü şüphesiz.
Ancak istatiksel bazı gerçekler var.
Fransızlar Katar'da 5 maçta da 5 gol yedi.
Fas ise 5 maçta sadece Kanada'dan 1 gol yedi ve o da kendi kalelerine gol oldu (Nayef Aguerd).
Faslılar 5 maçta 5, Fransızlar ise 5 maçta 11 gol attı .
Bu maç bir bakıma gol atanlarlarla gol yemeyenlerin maçı.
İki takım ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.
Bakalım kim kazanacak.
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