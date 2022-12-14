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Yarı finalin şifresi: Fransa atıyor, Fas yemiyor

Futbolseverler bu akşam oynanacak Fransa Fas yarı finalini merakla beklerken, ilginç istatistik dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:11
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İşte Dünya Kupası'nın yarı finalinin kilidini çözecek istatistik

Yarı finalin şifresi: Fransa atıyor, Fas yemiyor
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya Kupası'nda bu akşam oynanacak maçta Fransa'nın Fas'a karşı teknik üstünlüğü şüphesiz.
Ancak istatiksel bazı gerçekler var. 
Fransızlar Katar'da 5 maçta da 5 gol yedi.
Fas ise 5 maçta sadece Kanada'dan 1 gol yedi ve o da kendi kalelerine gol oldu (Nayef Aguerd).
Faslılar 5 maçta 5, Fransızlar ise 5 maçta 11 gol attı . 
Bu maç bir bakıma gol atanlarlarla gol yemeyenlerin maçı.
İki takım ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor.
Bakalım kim kazanacak.

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