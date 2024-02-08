İşte dünyada en sık görülen hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya çapında en yüksek ölüm oranlarına sahip 10 hastalık şunlar:



Koroner arter hastalığı

İnme

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Alt solunum yolu enfeksiyonları

Yenidoğan ölümleri

Solunum sistemi kanserleri

Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri

İshal ile seyreden hastalıklar

Diyabet

Böbrek hastalıkları



Bu hastalıkların bir kısmı önlenebilir veya tedavi edilebilir olduğu halde, hala milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak ve aşılanmak gibi önlemler almak önemlidir.