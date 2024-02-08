İşte dünyada en sık görülen hastalıklar

Ersoy Özdem
İşte dünyada en sık görülen hastalıklar
Dünyadaki en yaygın hastalıklar bölgeye, yaşa, cinsiyete ve diğer faktörlere göre değişebilir. İşte o hastalıklar...

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya çapında en yüksek ölüm oranlarına sahip 10 hastalık şunlar:

Koroner arter hastalığı
İnme
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Yenidoğan ölümleri
Solunum sistemi kanserleri
Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri
İshal ile seyreden hastalıklar
Diyabet
Böbrek hastalıkları

Bu hastalıkların bir kısmı önlenebilir veya tedavi edilebilir olduğu halde, hala milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak ve aşılanmak gibi önlemler almak önemlidir.

Son Haberler
Starbucks Türkiye satılıyor. İşte yeni sahibi Ekonomi
Starbucks Türkiye satılıyor. İşte yeni sahibi
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor?
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu Dünya
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi Dünya
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı Gündem
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor Yaşam
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı Gündem
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı