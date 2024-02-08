İşte dünyada en sık görülen hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya çapında en yüksek ölüm oranlarına sahip 10 hastalık şunlar:
Koroner arter hastalığı
İnme
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Yenidoğan ölümleri
Solunum sistemi kanserleri
Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri
İshal ile seyreden hastalıklar
Diyabet
Böbrek hastalıkları
Bu hastalıkların bir kısmı önlenebilir veya tedavi edilebilir olduğu halde, hala milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak ve aşılanmak gibi önlemler almak önemlidir.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya çapında en yüksek ölüm oranlarına sahip 10 hastalık şunlar: