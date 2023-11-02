İşte ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 83,90 ile pardösü olurken, düşüşte yüzde 27,96 ile taze fasulye başı çekti.

KAYNAK: AA
İşte ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ekimde önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO dün İstanbul'un enflasyonunu Ekim ayında yüzde 3,69, yıllık olarak ise yüzde 72,73 olarak açıklamıştı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 78 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EN ÇOK PARDÖSÜ FİYATLARI ARTTI

Ekim ayında, giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan pardösü yüzde 83,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları ise kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 75,89 ile kazak, yüzde 67,10 ile pardösü, yüzde 64,69 ile manto, erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60,91 ile palto, yüzde 46,66 ile ceket ve kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 40,17 ile ayakkabı oldu.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Ekimde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye, yüzde 27,96'lık gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Taze fasulyeyi, yüzde 19,03 ile şehirler arası otobüs bileti, yüzde 14,29 ile Ispanak, yüzde 7,97 ile limon, yüzde 6,82 ile lahana, yüzde 6,37 ile kıvırcık salata ile yüzde 6,32 ile maç giriş bileti takip etti.

İlgili Haberler
Milli Eğitim’de Hizbullah kadrolaşması. Çocuklarımız kimlere emanet?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı
En dövizci 'iller ' belli oldu. İlk dört şehir hangi partinin kalesi
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler Dünya
Ürdün'den İsrail'e diplomatik tepki. Geri çektiler
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi Gündem
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada Spor
Galatasaraylı eski 2 futbolcuya dolandırıcılık suçlaması. Ünlü tercüman da soruşturmada
Enginarın her yeri şifa deposu Sağlık
Enginarın her yeri şifa deposu
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok! Spor
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok!
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor Gündem
Japonya'dan Türkiye'ye geldi ve uyardı: Maalesef Marmara’yı çok kötü bir deprem bekliyor
Elmanın az bilinen yararları Sağlık
Elmanın az bilinen yararları