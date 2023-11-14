İşte ekşi şifa deposu Vişnenin az bilinen yararları

Reçelini de suyunu da çok seviyoruz oysa. Yılın her mevsimi tüketmek de mümkün vişnenin. Peki faydaları neler? İşte o faydalar…



KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLÜYOR

Vişne, tüm bu özellikleri sayesinde karaciğerin yağlanma sorununa da iyi geliyor. Antioksidanlar da devreye girince karaciğerimiz mutlu, biz mutlu.

CİLDİN YAŞLANMASINI GECİKTİRİYOR

Cildi nemlendirme konusunda tam bir güzellik uzmanı sayılabilecek vişne, bu da yetmezmiş gibi toksinlere hiç tahammülü olmaması nedeniyle de vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlıyor.



KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

İçinde antosiyanin adlı bir madde bulunuyor. Bu maddekanser riskini minimuma indiriyor.



YÜKSEK TANSİYONA BİREBİR

içinde bulunan potasyum, kanın akışını düzenli bir şekilde sürdürmesini sağlıyor. Bu da pıhtılaşma, damar tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçmede oldukça etkili



İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Antioksidan özelliği böbreklerimiz üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahip. İdrar sayesinde vücuttan atabildiğimiz ürik asit, antioksidanların vücutta görmeye tahammül bile edemediği zararlı bir madde. Dolayısıyla vişnedeki antioksidanlar böbrekleri korumak ve düzenli çalışmaya devam etmesini sağlamak için birebir



KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Vişne kullanan kişilerde düzenli bağırsak faaliyeti nedeniyle kabızlık olmuyor.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN İDEAL

A vitamini de göz sağlığı açısından oldukça faydalı. Vişne yaşlılıkla birlikte kendini göstermeye başlayan katarakt gibi hastalıklardan da koruyor.

STRESLE BAŞ EDİYOR

Vişne yemek, melatonin hormonlarımızı harekete geçiriyor. Melatonin hormonu da vücudunuzda tam bir antidepresan görevi görüyor. Hatta bizim "mutluluk hormonları" dediğimiz endorfin ve serotonin gibi melatonin de tam bir mutluluk kaynağı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLEDİRİYOR

Antioksidan özelliği sayesinde vişne, vücuda giren mikroplarla mücadelede oldukça başarılı. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmesini sağlıyor.



ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Vişne kirazdan çok daha faydalı. Vişnenin içinde çok daha az şeker bulunuyor. Bu da vişne yerken daha az şeker ve daha az kalori almamıza olanak tanıyor.



