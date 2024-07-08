İşte emeklinin öğle yemeği. 12,5 Liraya ayran, su ve kraker

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi en basit örnekle gözler önüne serfi.

İlgezdi’nin yaptığı yazılı açıklamada kök maaşı 8 bin TL ve altında kalan emeklilerin maaşına zam gelmeyeceğini anımsatan İlgezdi, "Durum o kadar kötü ki, emeklimiz bir öğünde simit- ayran alamayacak duruma geldi. Çünkü simit ve küçük su 10, ayran 15 lira her yerde" değerlendirmesinde bulundu.

'EMEKLİNİN SİMİT AYRAN ALACAK GÜCÜ DAHİ YOK'

İlgezdi, bir öğüne 35 lira veremeyen emeklinin, 3 harfli marketlerden 3 lira 75 kuruşa çubuk kraker, 2 lira 75 kuruşa su, 6 liraya ayran alarak öğünü 12,5 liraya getirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, iktidara göre emekli maaşlarında bir sorun olmadığını belirtti.

AKP’nin emeklilere reva gördüğünü hayatın bu olduğunu söyleyen İlgezdi, eskiden parklarda emeklilerin öğlen simit ayranla öğünü geçiştirdiğini belirtti.

İlgezdi, şimdi ise simit ayran alacak gücü dahi olmadığını en ucuz suyu, ayranı, çubuk krakeri almak için market market dolaşıp, parkta simit yerine çubuk kraker yediklerini belirtti.

İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in, bir gününü ayırsa emeklinin halini göreceğini, çok uzaklara da gitmesine gerek olmadığını söyledi.

İlgezdi, “Ankara’da bakanlığa yakın bir parka gidelim. Emeklinin öğlen simit bile alamadığını, simitten bile tasarruf yapmak zorunda kaldığını görmesini sağlayalım." İfadelerini kullandı.