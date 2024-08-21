İşte en çok satan otomobiller belli oldu. Rengine, türüne ve yakıtına göre…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuza yönelik motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuzda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 9 artarak 30 milyon 261 bin 176'ya çıktı. Trafiğe temmuzda 276 bin 615 aracın kaydı yapılırken, 2 bin 997 aracın kaydı silinmiş oldu.

Bahsi geçen dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ü Renault, yüzde 9,3'ü Fiat, yüzde 8,1'i Volkswagen olarak belirlendi.

TEMMUZ AYINDA 276 BİN 615 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuzda trafiğe kaydı gerçekleşen taşıtların %46,9'unu motosiklet, %39,4'ünü otomobil, %8,5'ini kamyonet, %2,6'sını traktör, %1,7'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar olarak belirlendi.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %39,3 ARTTI

Temmuzda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %106,6, kamyonda %99,2, kamyonette %76,9, otobüste %56,1, otomobilde %43,7, motosiklette %30,3, traktörde %18,3 ve özel amaçlı taşıtta %1,4 artış kaydetti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %19,1 ARTTI

Temmuzda 2023’ün aynı ayına kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %123,7, otobüste %47,0, özel amaçlı taşıtta %41,4, motosiklette %27,9, kamyonda %23,3, otomobilde %13,5, kamyonette %8,3 artarken traktörde %8,7 azalış gösterdi. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,3'ünü otomobil, %19,0'ını motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar olarak sıralandı.

TEMMUZ AYINDA 957 BİN 920 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuzda devri(1) yapılan taşıtların %64,9'unu otomobil, %14,7'sini kamyonet, %13,5'ini motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %10,4'ü Renault, %9,3'ü Fiat, %8,1'i Volkswagen, %7,2'si Chery, %6,1'i Citroen, %6,0'ı Peugeot, %5,0'ı Hyundai, %4,8'i Opel, %4,7'si Toyota, %4,5'i MG, %4,1'i Skoda, %3,6'sı Dacia, %3,2'si Honda, %3,0'ı Ford, %2,4'ü Nissan, %2,3'ü Mercedes-Benz, %1,9'u Seat, %1,6'sı BMW, %1,6'sı Audi, %1,4'ü Kia ve %8,8'i diğer(2) markalar olarak sıralandı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 1 MİLYON 537 BİN 616 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDIOcak-Temmuz döneminde 2023’ün aynı dönemine oranla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adetken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %4,6 azalışla 16 bin 506 adet olarak gerçekleşti.. Böylelikle Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %65,2'Sİ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %65,2'si benzin, %13,1'i hibrit, %12,4'ü dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,8'i benzin, %1,9'u hibrit ve %0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %32,3'ü 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %17,5'i 1301-1400, %13,3'ü 1501-1600, %5,8'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 238 BİN 836'SI GRİ RENKLİDİR

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,5'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,3'ü mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,6'sı sarı, %0,4'ü kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir.