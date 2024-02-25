İşte dünyanın en etkili şifalı otu

Çemen otu, her yemeğe lezzet katan bir bitki olduğu kadar sağlık için de yararlıdır. Kış aylarında çemen otu veya yaprağı da piyasada bulabilirsiniz.

Çemen otu, soya fasulyesi ile aynı familyadan gelen bir bitkidir. İnsanlar taze veya kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma verici ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bazı çalışmalar çemen otunun çeşitli sağlık faydaları sağlayabileceğini ortaya koymuştur.

Çemen otu şu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir:

Yüksek tansiyon

Kalp sağlığı

Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar

İltihaplanma

Diyabet

Obezite

Yüksek kolesterol

ZARARLARI NELER?

Ancak, çemen otundaki maddelerin alınması veya tüketilmesi, hamilelikte rahim kasılmasına yol açabilir ve hormonlara duyarlı kanser çeşitlerini kötüleştirebilir. Çemen otu ayrıca ishal ve şişkinlik gibi hafif sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir. Çemen otu, hem geleneksel Hint hem de Çin tıbbında köklü bir geçmişi olan, tedavi amaçlı kullanılan en eski bitkilerden biridir. Çemen otu özleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok yaygın üründe yer alan bileşenlerdir:

Sabunlar Kozmetik ürünler Çaylar Garam masala gibi baharat karışımları

ÇEMEN OTUNUN BESİN DEĞERLERİ

Çemen otu birçok önemli besin içerir ve bunlar onu güçlü bir antioksidan yapar. Bu besinlerden bazıları şunlardır: A vitamini B vitaminleri D vitamini Çözünür ve çözünmez lif Demir Bir yemek kaşığı (11.1 gram) çemen tohumu 35 kalori içerir ve birçok besin öğesi sağlar. Kolin İnositol Biyotin Lif: 3 gram Protein: 3 gram Karbonhidrat: 6 gram Yağ: 1 gram Demir: Günlük alınması gereken miktarın (DV) %20’si Manganez: DV’nin %7’si Magnezyum: DV’nin %5’i

SİNDİRİME FAYDALI OLUR

Çemen otu lif ve antioksidanlar bakımından zengindir. Vücuttaki zararlı toksinleri temizler ve böylece sindirime fayda sağlar. Bazı durumlarda hazımsızlık ve mide ağrısını geçirmek için çemen otu çayı içilir. Kabızlık sorunu olanlar da sabah erken saatlerde çemen otu suyu içebilirler.

KOLON KANSERİNİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Çemen otunun yüksek lif içeriği, yiyeceklerdeki toksinlere bağlanarak onları vücuttan atar. Bu, kolonun mukozasını kanserden korur.

KİLO VERMEDE DESTEK OLUR

Hem çemen otu tohumları hem de yaprakları kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu yapraklar lif ve diğer gerekli besinlerde yüksektir. Çemen otu tohumlarında bulunan suda çözünen bir lif olan Galaktomannan, kilo kontrolüne yardımcı olan tokluk hissini artırarak iştahınızı azaltır. Ayrıca vücudun metabolizmasını hızlandırır, bu da genel sağlığın yanında yağ yakımını da artırır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Çemen otu tohumları ve yaprakları diyabetli insanlar için çok faydalıdır. Karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatarak kan şekerini düşürür. Bu, diyabetli kişilerin tedavisinde yararlı olabileceğini gösterir.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Çemen otu cilt sağlığınız için de iyidir. Antioksidan ve birçok temel vitaminin bulunması, cilt problemleriyle mücadele etmenize yardımcı olabilir. Hem beslenmenize ekleyebilir hem de macun yaparak cildinize sürebilirsiniz. Saçlarınız için de çok faydalı bir içeriktir.

ADET SIKINTILARINI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Çemen otu, PMS ile ilişkili rahatsızlık ve adet krampları gibi belirtileri azaltmaya yardımcı olan östrojen benzeri özelliklere sahip diosgenin ve izoflavonlar gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler ayrıca sıcak basması ve ruh hali değişimleri gibi menopoz semptomlarını da hafifletmeye yardımcı olur.