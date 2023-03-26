Yiyerek zayıflamanın yöntemleri ve işte o besinler

Çilek

Günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Hastalıklara karşı direnci arttırır. Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. Manganez içeriğinden dolayı kemik sağlığını korur.

Çağla

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Safra taşı oluşumunu azaltır. Vücutta iltihaplanmayı azaltır. Kalp ve damar sağlığını korur. İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu düzenler. Glisemik indeksi düşüktür.

Limon

Yüksek tansiyon, obezite, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık, boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde faydalıdır. Bunun dışında saç ve cilt bakımında da limon önemli bir besindir.

Enginar

Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Enginar yaprağının kolesterol düşürücü etkisi vardır. Karaciğerden toksinlerin atımını sağlar.

Kuşkonmaz

A, B ve C vitaminlerinden zengin bir içeriğe sahiptir. Kalsiyum, magnezyum ve demir içerir. İçeriğindeki folik asit sayesinde kardiyovasküler sistemin korunmasına yardımcıdır.

Bakla

Böbrek fonksiyonlarını düzenleyerek verimli çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Lutein içeriğiyle göz sağlığını korur.

Sarımsak

Kireçlenmeye karşı faydalıdır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kalp sağlığını korur. Kilo vermeye yardımcıdır. Vücutta bulunan iltihaplanmaya ve enfeksiyonlara iyi gelir. Zehirlenmelere karşı faydalıdır. Saç dökülmesini engeller.

Soğan

Soğanda bulunan adenozin, pıhtı oluşumunu önleyerek kalp krizi riskini azaltır. Araştırmalar ayrıca soğanın HDL seviyesini arttırır. Yüksek kan basıncını da önlemeye yardımcı olur.

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Biberiye

İştah kesici ve kilo verdirici etkisi vardır. Kanserin önlenmesinde çok güçlü bir bitkidir. Hafızayı güçlendirir. Alerji ve enfeksiyonu önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Erik

Lif açısından zengin olduğundan, sindirimin düzenlenmesini sağlar. Antioksidan kapasitesiyle hücre hasarını önler. C vitaminiyle bağ dokularının yapısını düzenler.