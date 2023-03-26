26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yiyerek zayıflamanın yöntemleri ve işte o besinler

Göbek çevresindeki yağlardan kurtulmak, kilo problemi olan pek çok kişinin hayali. Ancak zayıflamanın sağlığı olumsuz etkilemeden gerçekleşmesi de çok önemli. Diyetisyen Emre Uzun’dan 10 süper zayıflama besinini açıkladı...

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 18:08
Takip Et

İşte en sağlıklı zayıflatan besinler

Yiyerek zayıflamanın yöntemleri ve işte o besinler
+
Aa
-

Çilek

Günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Hastalıklara karşı direnci arttırır. Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. Manganez içeriğinden dolayı kemik sağlığını korur.

Çağla

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Safra taşı oluşumunu azaltır. Vücutta iltihaplanmayı azaltır. Kalp ve damar sağlığını korur. İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu düzenler. Glisemik indeksi düşüktür.

Limon

Yüksek tansiyon, obezite, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık, boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde faydalıdır. Bunun dışında saç ve cilt bakımında da limon önemli bir besindir.

Enginar

Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Enginar yaprağının kolesterol düşürücü etkisi vardır. Karaciğerden toksinlerin atımını sağlar.

Kuşkonmaz

A, B ve C vitaminlerinden zengin bir içeriğe sahiptir. Kalsiyum, magnezyum ve demir içerir. İçeriğindeki folik asit sayesinde kardiyovasküler sistemin korunmasına yardımcıdır.

Bakla

Böbrek fonksiyonlarını düzenleyerek verimli çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Lutein içeriğiyle göz sağlığını korur.

Sarımsak

Kireçlenmeye karşı faydalıdır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kalp sağlığını korur. Kilo vermeye yardımcıdır. Vücutta bulunan iltihaplanmaya ve enfeksiyonlara iyi gelir. Zehirlenmelere karşı faydalıdır. Saç dökülmesini engeller.

Soğan

Soğanda bulunan adenozin, pıhtı oluşumunu önleyerek kalp krizi riskini azaltır. Araştırmalar ayrıca soğanın HDL seviyesini arttırır. Yüksek kan basıncını da önlemeye yardımcı olur.

7/11

Biberiye

İştah kesici ve kilo verdirici etkisi vardır. Kanserin önlenmesinde çok güçlü bir bitkidir. Hafızayı güçlendirir. Alerji ve enfeksiyonu önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Erik

Lif açısından zengin olduğundan, sindirimin düzenlenmesini sağlar. Antioksidan kapasitesiyle hücre hasarını önler. C vitaminiyle bağ dokularının yapısını düzenler.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
1
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
2
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
3
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Ziraat Bankası batan BMC için kime dev kredi verdi? Fatih Ergin açıkladı
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
4
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
5
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
6
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Elazığ’da sağanak etkili oldu
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem
﻿Mbaye Diagne'den iddialı sözler: Türkiye'nin en iyi forvetiyim
﻿Mbaye Diagne'den iddialı sözler: Türkiye'nin en iyi forvetiyim
﻿Mbaye Diagne'den iddialı sözler: Türkiye'nin en iyi forvetiyim
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan ilk kez konuştu: Yeni bir hikayeye başlıyoruz
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan ilk kez konuştu: Yeni bir hikayeye başlıyoruz
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan ilk kez konuştu: Yeni bir hikayeye başlıyoruz
﻿İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
﻿İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
﻿İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
﻿Ankara’da kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçaklı saldırı   
﻿Ankara’da kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçaklı saldırı   
﻿Ankara’da kavgayı ayırmaya çalışan polise bıçaklı saldırı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.