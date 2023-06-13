En ucuz Toyota otomobil modelleri belli oldu. Dolar fırlayınca otomobil fiyatları da uçtu

Otomobil markası Toyota'nın en ucuz ve en pahalı modelleri belli oldu. Dolar raydan çıkınca otomobil fiyatları da aldı başını gitti. İşte fiyat listesi...

En ucuz Toyota otomobil modelleri belli oldu. Dolar fırlayınca otomobil fiyatları da uçtu

Editör: Ayşe Memiş

Döviz kurundaki hareketlilik otomobil fiyatlarını da vurdu. Dolar 23 Türk Lirası seviyelerinde ilerliyorken Euro da 25 seviyelerinde. Türk Lirası, Dolar, Euro ve birçok para birimi karşısında değer kaybetti.

Zamlar üst üste yağarken vatandaşın da alım gücü düştü. Çip krizi, dolar, enflasyon derken otomobil fiyatları da nasibini aldı.

Yeni yıla büyük zamlarla giren Toyota zam üstüne zam yaptı.

Toyota'nın ülkemizdeki en popüler modeli Corolla Sedan. Söz konusu modelin Ocak 2023'teki başlangıç fiyatına baktığımızda 642.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Ancak Haziran ayı itibariyle bu fiyat 882.150 TL’ye çıktı.

En ucuz Toyota model ise Proace City Cargo’nun 1.5 D 100 HP Vision 6 M/T versiyonu oldu. Bu modelin fiyatı 620 bin 650 TL.

En pahalı model ise Land Cruiser Prado oldu.Bu Toyota modelin fiyatı ise 6 milyon 287 bin 850 TL.

İŞTE TOYOTA FİYATLAR:

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