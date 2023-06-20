Nissan otomobillerde fiyatlar uçuyor. 1 milyon liranın altında tek bir araç kaldı

Editör: Ayşe Memiş

Döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Dolar 23.60 Türk Lirası’nı buldu. Derinleşen ekonomik kriz eşiğinde Euro ve Dolar karşısında Türk Lirası eridi bitti. Asgari ücret cebe girmeden eriyor.

Alım gücü düşen vatandaş her geçen gün isyan ederken zamlar otomobil fiyatlarını da vur. Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markaları zam üstüne zam yapıyor.

Nissan’ın Haziran ayı fiyatları açıklandı. Listeye göre 1 milyonun altında tek bir araç kaldı. En ucuz otomobilin Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna modeli 899. 600 TL olduğu görüldü.

En pahalı modellerden biri 2.561.800 fiyatla NISSAN X-TRAIL E-POWER e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4 model oldu.

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