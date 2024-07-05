İşte fakir Türkiye'nin resmi. Bedava tavuk döner kuyruğu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşte fakir Türkiye'nin resmi. Bedava tavuk döner kuyruğu

Eskişehir’de yeni açılan bir tavuk dönerci açılışa özel bedava tavuk döner dağıttı. Dönercinin önünde uzun kuyruk oluştu. İşte fakirleşen Türkiye’nin resmi.

Yıllardır yaşanan ekonomik kriz, vatandaşın sırtına yüklenen vergiler, A’dan Z’ye her şeye zam yağmuru ve asgari ücretlilere zam yapılmaması Türkiye’yi fakirleştirdi.

Bedava gıda gören insanlar satış yapılan işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kahereden kareler yurdun her tarafından yağmaya devam ederken bunun son örneği Eskişehir’de yaşandı.

Eskişehir’de açılışa özel bedava tavuk döner dağıtacağını açıklayan bir işletmenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

İşletme sahibi vatandaşlara bedava tavuk döner ikram etti. İşletme yetkilileri gün boyunca bedava tavuk döner ikram edeceğini açıkladı.

Gün içinde vatandaşlara 250 kilo bedava tavuk döner ikram edeceğini açıklayan işletme vatandaşlara 2000 dürüm dağıttı.

Havaların sıcak olmasına rağmen dönercinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

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