İşte Fenerbahçeli futbolculara siper olan Trabzonsporlu. Egemen Korkmaz saldırıyordu

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inerek sarı lacivertli futbolculara saldırdı.

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz da saldırıya katıldı ve İrfan Can Eğribayat'a yumruk salladı.

Olaylar yaşanırken bir Trabzonsporlu futbolcunun saldırganlara karşı Fenerbahçeli futbolcuları korumak için siper olmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bu futbolcu Eren Elmalı'ydı.

Elmalı Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına koşarak giderken girişte durdu ve içeri girmeye çalışan taraftarları engellemeye çalıştı.