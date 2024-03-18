Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçeli futbolculara korner direğinin sivri ucuyla saldırdı. Görenler dehşete kapıldı

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli futbolcular 3-2'lik galibiyetin ardından orta sahada sevinirken, sahaya atlayan Trabzonsporlu taraftarların saldırısına uğradı.

Sarı-Lacivertli futbolcular yaşanan arbedede soyunma odasına kaçarak canlarını adeta zor kurtardı.

Bu sırada bazı Fenerbahçeli futbolcularla taraftarlar yumruk yumruğa kavga etti.

Bir taraftarın, korner direğini yerinden sökerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı anı görenler dehşete kapıldı.

Fenerbahçeli Mert Müldür'ün üzerine korner direğinin sivri ucuyla koşarak saldıran taraftarı son anda araya girenler önledi.