İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi: İtalya'dan geliyor

Editör: Barış Atakan

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni stoperini İtalya'dan bulduğu ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre sarı lacivertliler, 2019'dan bu yana İtalya'nın Udinese takımında forma giyen 1.91'lik Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao için girişimlere başladı.

Becao'nun Udinese ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ileri sürüldü.

Sarı lacivertli kulübün Udinese ile anlaşması halinde transfere noktayı koyacağı ifade edildi.