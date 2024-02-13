İşte gerçek bir vücut dostu

İsmi Yunanca “Amaranthos” sözcüğünden geliyor. Anlamı ise özü asla solmayan veya hiç solmayan… Amaranth biçildikten sonra bile kurusa da canlı bir görünümü olan bir üründür. Yetiştirilmesi ise oldukça kolaydır…

Amaranth bir tahıl ürünüdür ve pek çok faydasıyla ilgi çeken besinlerden biridir. Günümüzde, Kinoa veya Chia Tohumu gibi popülerliği artan yenilebilir doğal tahıllardan biridir. Kökeni Meksika olsa da, Amaranth kuraklığa dayanıklı bir tahıl olduğu için Çin, Hindistan gibi ülkelerde sıkça yetiştiriliyor. Ülkemizde de Yozgat’ta üretiliyor.

TOHUMUNUN YARARLARI NELER

Amaranth tohumu faydaları arasında en başta yüksek protein oranı gelir. Tohumu, son zamanlarda ülkemizde de popüler olmaya başladı. Özellikle kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, fosfor açısından zengindir. C vitamini içeren tek tahıl olma özelliğine de sahiptir. Günümüzde ülkemizde de sıkça tüketilen Amaranth (Horozibiği) Tahılının faydalarını şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

Amaranth Tohumu, kanserle savaşmada vücuda destek olan lunasin, peptit, lisin gibi özel aminoasitler açısından da zengindir. Kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, tohumundaki bazı enzim, doymamış yağ asitlerinin ve aminoasitlerin kolesterolü düşürücü etkisi olduğu belirlendi. Amaranth Tohumu içindeki sağlıklı yağlar, vücuda girdikten sonra, LDL kolesterolünün azalmasını sağlar.

Özellikle yüksek kolesterolün azalmasında fitosterol adı verilen yağ içeriğinin rolü ve katkısı çok büyüktür.

Amaranth tohumu çölyak hastaları ve özellikle glüten hassasiyeti olan insanlar için son derece uygundur. Çünkü glüten içermez, yağlı bir tohumdur ve yüksek protein değerlerine sahiptir. Bu yüzden özellikle Amaranth tohumu ile hazırlanan yemekler, kilo vermek isteyen veya diyabet hastaları için sık sık tüketilmesi önerilen yemekler arasında yer alır.

Amaranth tohumu içinde bulunan Peptit, farklı aminoasitlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşik ve yüksek kalojen değerine sahip olduğu için erken yaşlanma dahil pek çok soruna iyi gelir. İçinde bolca bulunan Lunasin, Amaranth tahılı için özel bir maddedir ve toplamda 43 adet aminoasit unsurunun birleşmesinden oluşur. Kısacası, faydalı yağ asitleri ve aminoasitler açısından zengin olan Amaranth tohumu tüketimi kanser, diyabet, kolesterol ve kalp krizi gibi ciddi hastalıkların riskini düşürür.



