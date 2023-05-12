İşte gerçek enflasyon. TÜİK çaktırmadan açıklamaya çalıştı

Yeniçağı/Erhan SONGÜR

TÜİK çaktırmadan ülkedeki enflasyonu açıklamış oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre fiyatlar uçunca perakende ciroları deyim yerindeyse tavan yaptı uçuşa geçmiş oldu. 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre cirolar yüzde 88,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışları da otomotiv yakıtı hariçi yüzde 108,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüz 28,7 arttı.Fiyatlar artınca yani enflasyon tavan yapınca firmaların ciroları da neredeyse yüzde 100'e yaklaşmış oldu. Cirolar artması enflasyonun aslında bir göstergesi gibi..TÜİK'in rakamları kısacası gizlendiği iddia edilen enflasyonun gerçek rakamları şeklinde yorumlanıyor.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,0, gıda dışı satışları (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 38,, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2 azaldı, gıda dışı satışları yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,8 arttı.

FİYATLAR UÇUNCA PERAKENDE CİRO DA UÇTU

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışlar yüzde 108,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 28,7 arttı.

FİYATLAR UÇTU AYLIK CİRO DA UÇTU HEM DE YÜZDE YÜZDE 8,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,5 arttı.TÜİK'in verilerine göre Mart'taki aylık enflasyon 2,29...Oysa firmaların ciroları yüzde 8,6 artış sağlamış. Firmaların ciroları durup dururken, "bu oranda yükselmez" görüşü ortaya çıktı. Nerede Mart'taki 2,29'luk enflasyon nerede TÜİK'in ortaya koyduğu yüzde 8,6 ciro artışı.

TÜİK'İN GRAFİKLERİ