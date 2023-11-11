İşte göbek yağlarını yakan 12 içecek…

İnsanların korkulu rüyası olan göbek yağlarını eriten 12 içeceğin ortaya çıkması dikkat çekti.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
İşte göbek yağlarını yakan 12 içecek…

Göbek yağlarından kurtulmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Göbek yağlarını eritmeye yardımcı olan 12 içeceğin neler olduğu açıklandı. Bu içecekler sayesinde yazın fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

İŞTE GÖBEK YAĞLARINA SON VEREN 12 İÇECEK…

-Çiğ sebze suyu

-Limon suyu

-Siyah çay

-Elma sirkesi

-Siyah kahve

-Kombu çayı

-Maden suyu

-Prebiyotik soda

-Psilyum suyu

-Su

-Yeşil çay

-Süt

GÖBEK YAĞLARI NEDEN OLUŞUR?

Göbek bölgesindeki yağlanma genetik faktörlerden kaynaklanan bölgesel bir sorundur. Göbek yağları sağlık açısından riskli olabilir. Göbek yağları şu hastalıklara yol açabilir; insülin direnci, kalp damar hastalıkları, metabolik sendrom.

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULMAK İÇİN 5 TAVSİYE

-Kan şekerini dengede tutmak çok önemlidir. Kan şekerinin dalgalanması göbek yağlanmasına neden olur. Kan şekerinin dengeli olması aşırı yemek yeme isteğini azaltır. Böylece kilo alımı da önlenir. Kan şekerini dengede tutmak için şeker ve şekerli gıdalar azaltılmalıdır.

-Vücutta hızlı sindirilen karbonhidratlardan kaçınılmalıdır. Karbonhidrat yerine protein ağırlıklı beslenilmelidir. Göbek yağlarından kurtulmak için günlük karbonhidrat miktarı kısıtlanmalıdır.

-Metabolizmayı hızlandıran gıdalar tercih edilmeli, yağ yakıcı bitki çaylarından faydalanılmalıdır.

-Günlük rutin oluşturulmalı. Uyku ve yemek saatleri ile tuvalete çıkma saatleri düzenli olmalıdır. Bu şekilde metabolizma daha verimli çalışacaktır.

-Her gün düzenli olarak en az 7 saat uyumalıdır. Bu sayede hormonlar dengelenecek ve metabolizma hızlanacaktır.

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