İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Rockstar’ın GTA 6 için ilk fragmanı yayınlaması sonrası sosyal medyada büyük bir çılgınlık başladı. Fragman, YouTube’da 2 günde 118 milyon defa izlenirken çok sayıda yayınca ‘GTA fragmanından 10 detay’ videolar yayınladı.

Ayrıca fragmanın yayınlanması sonrası Twitter’da gündemin üst sıralarına yerleşti.

GTA 6’nın ilk fragmanı oyunun nasıl olacağı konusunda fikirler verirken dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Rocstar’ın oyunun hikayesini ve çevreyi tasarlarken gerçek hayattan esinlendiği görüldü. Fragmanda sosyal medya paylaşımı şeklinde verilen bazı detayların gerçek hayat baz alınarak düzenlenmesi dikkat çekti.

Rockstar’ın oyunun ana haritası olarak duyurduğu Vice City, ABD’nin Florida eyaleti ve Maimi şehri baz alınarak oluşturuldu. ABD basınında çıkan çok ilginç suç vakalarının bazıları da Florida’dan çıkıyor. ABD’li haber sitelerine bakıldığında ‘Florida man’ ile başlayan haberlerin çoğu çok ilginç vakaları içeriyor. Rockstar, GTA 6’yı geliştirirken bu ilginç vakaları baz alması aslında çok şaşırılacak bir durum değil. Çünkü oyunun ana felsefesi ABD’deki toplum yapısı ve ‘Amerikan rüyasına’ bir eleştiri içeriyor.

İşte GTA 6 fragmanında gerçek hayattan esinlenilen detaylardan bazıları:

ARABANIN ÜZERİNDE DANS EDEN KADIN

GTA 6 fragmanının ilk kısımlarında bir sosyal medya paylaşımı gibi gösterilen anda bir kadının hareket halindeki bir aracın üzerinde twerk yaptığı görülüyor. Bu görüntü aslında 2017 yılında çekilmiş bir görüntüden esinlenilerek hazırlandı. 2017 yılında Miami’de çekilen görüntüde, tıpkı fragmandaki gibi hareket halindeki bir aracın üzerinde twerk yapan bir kadın görülüyordu.

POLİSİN KOVALADIĞI ÇIPLAK ADAM

Fragmanda bir benzin istasyonunun önünde polisin kovaladığı çıplak adamın da gerçek hayattan esinlenilerek konulduğu düşünülüyor. ABD merkezli bir haber kanalında GTA 6’nın fragmanındakine benzer bir görüntü izleyiciler ile buluşmuştu.

SOKAĞIN ORTASINDA DRİFT YAPAN ARABALAR

Tarihler 2020’yi gösterdiğinde caddeyi trafiğe kapatan bir grup, araçlarıyla yaklaşık 30 dakika boyunca drift yaparak yolda daireler çizdi. Sosyal medyada gündem olan o anlar GTA 6’nın fragmanında da yer aldı.

MARKETE GİREN TİMSASH

GTA 6’nın fragmanındaki en dikkat çeken detaylardan biri de birkaç defa timsah görülmesiydi. Fragmanın bir yerinde bir timsahın markete girdiği görülürken, eve giren bir timsahın ise hayvan koruma ekipleri tarafından çıkarılmaya çalışması da yine fragmanda görülen detaylardan biriydi.

Yaklaşık 10 yıl önce Florida’da bir markete giren timsah büyük paniğe neden olmuştu. O anlar ABD’de ana haber bültenlerinde defalarca yayınlanmıştı.

Öte yandan 2021 yılında ise bir evin havuzuna giren timsah görevliler tarafından zorlukla çıkarılmıştı

ELİNDE 2 ÇEKİÇLE GÖRÜLEN KADIN

GTA 6’nın fragmanında elinde çekiçle görülen kadın da yine gerçek bir olaya dayanıyor. 2020 yılında ırkçı olduğu iddia edilen bir kadın evinin önüne park eden bir araca elinde 2 çekiçle saldırdı. Aracın sahibi ise o anları kayda alırken saldırgan kadının elinde 2 çekiçle kayda yansıması oldukça ikonik olmuştu.