İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi

Sosyal medyada bir vatandaşın, sokak röportajında eğitim için söylediği sözler gündem oldu.

İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi

Editör: Gülsüm Acıyan

Sokak röportajında bir vatandaş, eğitim sistemine isyan etti.

Sokak röportajında konuşan vatandaş, "Biz çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Para harcıyoruz ve bunun sonucunda bütün beyinlerimiz yurt dışına kaçmanın yollarını arıyorlar." dedi.

"BÜTÜN BEYİNLERİMİZ YURT DIŞINA KAÇMANIN YOLLARINI ARIYORLAR"

Vatandaşın ifadeleri şöyle:

"İki tane oğlum var. İkisi de üniversite mezunu. Şuan da Kıbrıs'ta ikisi de orada çalışıyor. Niye orada çalışıyor? Buraya geliyor; Asgari ücret, asgari ücret. Bu çocuklar 20-22 sene sabahın saat yedisinden akşamın altısına kadar eğitim alıyorlar. Şimdi emek harcadık sadece onlar değil bizde maddi manevi emek harcadık.

Şimdi öbür çocuğumu almaya gidiyorum. Eğitim sistemi çok güzel bir okulda okuyor. Devletin okulunda sınavla girdi. Proje sınıfı çok güzel bir eğitim alıyor. Fakat diğer çocuklar bu eğitimden mahrum kalıyor. Ona nazaran akşamları ona online ders aldırıyorum niye? Çünkü müfredatta sorulan sorularla LGS'de veya üniversite sınavlarında çıkan sorular tamamen farklı. Böyle biz çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Para harcıyoruz ve bunun sonucunda bütün beyinlerimiz yurt dışına kaçmanın yollarını arıyorlar. Büyük oğlum orada okudu inşaat mühendisliğini 2.oğlum maliyeyi bitirdi yüksek lisans yapıyor ikinci senesi gitti. İnşaatta çalışıyor. Reva mıdır bu yani."

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