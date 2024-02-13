işte Hepatit B’ye karşı 5 bitkisel çözüm

Cahit Gürkaş, “Bu hastalıkla mücadele etmek için, beslenme ve diyet programına dikkat edilmelidir. Yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Karbonhidratlı gıdalara ağırlık verilmelidir. Yağsız peynir, yoğurt gibi protein açısından zengin olan besinler de tüketilmelidir. B ve C vitaminleri alınmalı, hastalar kendilerini çok yormamalı, sigara ve alkol gibi içecekler kesinlikle kullanılmamalıdır. Temizlenmiş bu bitkilerden bir tatlı kaşığı bir bardak kaynar suya eklenip, 10 dakika bekletilir. Bir yemek kaşığı andız pekmezi katılarak yemeklerden önce içilir. Bu kür en az 2 ay devam ettirilmelidir.” dedi.

5 FAYDALI BİTKİ

CİVAN PERÇEMİ

Bitkinin yeşil kısımları ve çiçeklenme zamanında C vitamini ve karoten, tüm organlarında uçucu yağlar, glikoalkaloidlerden ahilin ve ahiletin içerir. Bu sayede kan damarı duvarlarını güçlendirerek, direnci arttırır. Bitkinin vitamin bakımından zengin olması nedeniyle kan yapıcı olarak kullanılır ve anemi sorununu çözer.

DEVE DİKENİ

İçindeki slibin, silikristin ve silidanin sayesinde karaciğere zarar vermeden safra salgısını arttırır. Karaciğerdeki kan dolaşımını hızlandırarak yeni hücrelerin oluşumunu sağlar. Karaciğerin kendini yenilemesine yardımcı olarak Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarının tedavisine destek olur.

KARA HİNDİBA

Yüzde 5’e kadar olan yüksek oranıyla en iyi doğal potasyum kaynaklarından biridir. A, C vitaminleri, nikotinik asit ile kalsiyum, demir ve çeşitli mineraller açısından da zengindir. Hücre yenileme özelliği sayesinde karaciğerdeki hasarı gidermede etkilidir.

ENGİNAR

A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi farklı mineralleri orta düzeyde bulundurur. Enginarın etkin maddesi ciarindir. Karaciğerdeki iltihabı temizlemede etkili olur ve enzimleri düzenleyerek iştahsızlık, kilo kaybı, kaslarda güçsüzlük gibi sorunları gidermede etkilidir.

ŞAHTERE

Antiviral etkisiyle virüsleri temizleyici, karaciğeri besleyici özelliğiyle karaciğeri onarıcı, enzimleri düzenleyici, vücut ve organ sıcaklığını düşürerek enzimleri azaltıcı, mukoza koruyucu etkisiyle karaciğeri onarıcı, idrar söktürücü etkisiyle virüs ve mikropları atıcı etkiye sahiptir.