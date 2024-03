Uzmanından kritik Hepatit C uyarıları

Dünyada Hepatit B hastası olan yaklaşık 250 milyon kişi ve Hepatit C hastası olan yaklaşık 70 milyon kişi var. Hepatit C ile yaşayanların çoğu enfekte olduklarını fark etmiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, hepatitin karaciğer yetmezliği ve kanser gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini, bu yüzden hepatitli hastaların takip ve tedavi edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkemizde en sık görülen hepatit türleri Hepatit A, B ve C’dir. Hepatitlerin farklı belirtileri vardır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, her yıl düzenli kan bağışının erken teşhis ve tedavi için hayati bir önem taşıdığını söyledi.

Hepatit A, B ve C’nin Anadolu Bölgesi’nde daha yaygın olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, hepatitlerin nasıl bulaştığını şöyle açıkladı:

“Hepatit A, genellikle çocuklarda görülür. Kronik bir hastalık değildir. Kısa süreli bir tedaviyle iyileşir. Hepatit A, yiyecek, içecek, su veya tuvalet yoluyla bulaşır. Diğer hepatitlere göre daha az risklidir. Ama Hepatit B ve C, kronikleşebilen ve tehlikeli olan hepatitlerdir. Bu hastalıklar her zaman ve her yerde bulaşabilir. Anne-bebek veya cinsel yolla da geçebilir. Hepatit B, sarılıkla veya sarılıksız başlayabilir. Belirtileri; el ve gözde sararma, iştah kaybı, çok yorgunluk, uyku hali, idrar renginde koyulaşma gibi olabilir. Bulaştıktan sonra 2-3 hafta içinde ortaya çıkabilir veya hiç belirti vermeyebilir. Hepatit B ve C, tedavi edilmezse ağır sonuçlar doğurabilir. Virüs karaciğerde yerleşir, hücrelere girer ve tedavi olmadan vücuttan atılmaz. Atılmadığında kronik taşıyıcılık dediğimiz durum oluşur.”

“Ailesinde Hepatit B ve C olanlar taramadan geçmeli” Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıpta da büyük ilerlemeler sağlanıyor. Eskiden tedavisi mümkün olmayan hepatitlerin artık tamamen tedavi edilebildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, Hepatit A ve B için aşı olduğunu hatırlattı.

Uğurcan, “Hepatitlerin kesin tanısı kan testiyle konur. Hastanın sürekli izlenmesi şarttır. Eskiden bu hastalıkların tedavisi yoktu ama şimdi var. Amaç hastanın siroz veya karaciğer kanseri gibi hastalıklardan korunmasıdır. Her hastalık kişiye göre değişir. Hepatitler izlenmez ve tedavi edilmezse çok ciddi sonuçlar doğurur. Çünkü siroz veya karaciğer kanserine neden olabilir. Sirozun en sık sebebi hepatitlerdir. Erken teşhis edilmezse ve hasta kontrollere gelmezse çok tehlikeli olabilir. Sadece 1 tüp kanla bütün bulaşıcı hastalıklara bakılır. B ve C’de tanı konduğunda hasta hemen izlemeye alınır. Belirli testler yapılır ve bu testlere düzenli olarak bakılarak hasta izlenir. Günümüzde Hepatit C’yi yüzde 90’ın üzerinde tedavi eden çok farklı seçenekler vardır. Tedavi açısından en güvenilir gruptur. 12-24 haftalık tedavilerle tamamen iyileşmek mümkündür. Hepatit B’nin ise ömür boyu tedavisi vardır. Hipertansiyon veya şeker hastalığı gibi ömür boyu ilaç kullanılması gereken tedaviler vardır. Değerler düşene kadar ilaç tedavisi B grubunda da uygulanır. Hepatit B ve C, ailede bir kişide bile varsa mutlaka ailedeki herkesin Hepatit açısından taranması gerekir” dedi.