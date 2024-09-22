İşte Hoca Ahmet Yesevi'nin çilehanesi. İzlerken tüyleriniz diken diken olacak

Gezgin olan bir çift Kazakistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi’nin 10 yıl boyunca içinde kaldığı rivayet edilen çilehanesine özel bir izinle girdi. Doğrum tarihi tam olarak bilinmeyen Hoca Ahmet Yesevi, söylentilere göre 63 yaşına gelmesinin ardından Hz. Muhammed’in 63 yıllık yaşamından sonra gün yüzü görmemek adına kendisine bir çilehane yaptırdığı ve vefat edene kadar orada kalarak sadece ibadet ettiği öne sürülür.

Sadece temel ihtiyaç ve öğrencileri için çilehanesinden çıktığı söylenen Hoca Ahmet Yesevi’nin bu çilehanesinin normalde kapalı olduğu ancak gezgin çiftin özel izinle girip görüntülediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

HOCA AHMET YESEVİ KİMDİR?

Ahmet Yesevî, 1093 yılında Kazakistan'ın Sayram kasabasında doğmuş, küçük yaşta babasını kaybedince Yesi'ye yerleşmiştir. Burada Arslan Baba’dan tasavvuf eğitimi almış, daha sonra Buhara’da Şeyh Yusuf Hemedani’nin müridi olmuştur. Hemedani’nin halifelerinden biri olarak tasavvuf öğretisini yaymış ve Yesi’de Yesevî Ocağı’nı kurmuştur.

Ahmet Yesevî’nin öğretisi, ehl-i beyt sevgisine ve tasavvufa dayanmaktadır. Yesevîlik, başta Orta Asya’da yayılmış, ardından Horasan, İran ve Anadolu’ya ulaşmıştır. Yesevî, sade Türkçe şiirlerle tasavvufi düşüncelerini aktarmış, bu şiirler “Dîvân-ı Hikmet” adı altında toplanmıştır.

63 yaşına geldiğinde yer altında bir çilehane yaptırıp burada ibadetle zaman geçirmiştir. 1166 yılında vefat eden Ahmet Yesevî’nin türbesi, Emir Timur tarafından yaptırılan bir külliye ile anıtsallaştırılmış ve günümüzde önemli bir ziyaret noktası olmuştur.