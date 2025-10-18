İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ardından yaklaşık 260.000 kişi hayatta kaldı; ancak o devasa yıkımdan üç gün arayla iki kez kurtulmayı başaran tek bir isim, Tsutomu Yamaguchi, tarih sayfalarına geçti.

Deniz mühendisi olan Yamaguchi’nin sıra dışı hikayesi, nükleer dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hiroşima'daki iş gezisinin son gününde, 6 Ağustos 1945 sabahı, Mitsubishi Heavy Industries'de görevli mühendis Tsutomu Yamaguchi, patlamanın merkez üssünden yaklaşık üç kilometre uzaktaydı.

Bomba infilak ettiğinde kulak zarları yırtıldı, geçici körlük yaşadı ve vücudunun sol üst kısmında ciddi yanıklar oluştu. Ertesi gün, yaralarına rağmen memleketi Nagazaki'ye dönmeyi başardı.

9 Ağustos 1945'te, Nagazaki'deki iş yerinde, Hiroşima'daki felaketi patronuna rapor ettiği sırada, ikinci atom bombası "Fat Man" patladı.

Yamaguchi, o anı "aynı beyaz ışığın odayı doldurması" şeklinde ifade etti. Bu ikinci patlamadan da mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu.

Japonya hükûmeti, 2009 yılında, Tsutomu Yamaguchi'yi resmî olarak hem Hiroşima hem de Nagazaki saldırılarından kurtulan "çift hibakuşa" (patlamadan etkilenen kişi) olarak tanıdı.

Yamaguchi, 2010 yılında 93 yaşında mide kanserinden vefat edene kadar nükleer silahsızlanmanın yılmaz bir savunucusu oldu.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Yamaguchi'nin benzersiz hayatta kalış öyküsü, bilim dünyasının da dikkatini çekti. Atom bombası kurbanları üzerindeki radyasyon etkilerini inceleyen Amerikan bilim insanı ve radyasyon biyolojisi uzmanı Dr. Robert Jay Lifton, bu durumu "insan ruhunun ve bedeninin inanılmaz direncini gösteren emsalsiz bir vaka" olarak nitelendirdi.

Dr. Lifton, Yamaguchi'nin yaşadığı çifte maruziyetin, hayatta kalanlar için yarattığı psikolojik yükün altını çizdi ve uzun yıllar boyunca süren sessizliğinin travmanın derinliğini gösterdiğini ifade etti.

Nükleer silahlanma tarihi konusunda yetkin olan İngiliz profesör Sir Lawrence Freedman ise, Yamaguchi'nin tanıklığının Soğuk Savaş döneminde nükleer karşıtı hareketler için büyük bir sembol hâline geldiğini belirtti.

Freedman, "Bu tekil vaka, nükleer saldırıların sadece anlık ölümlere yol açmadığını, aynı zamanda hayatta kalanların yaşam boyu sürecek bilimsel ve etik birer meydan okuma ile karşılaştığını kanıtladı" yorumunda bulundu.

Bilimsel araştırmalar, atom bombasından kurtulanların radyasyona bağlı kanser ve diğer ciddi sağlık sorunları riskinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Yamaguchi'nin uzun yaşamı ve çifte maruziyetten sonraki durumu, radyasyonun bireysel etkilerinin ne denli karmaşık ve öngörülemez olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, Yamaguchi’nin hikayesinin, nükleer silahların insanlık üzerindeki kalıcı ve yıkıcı etkileri konusunda güçlü bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.