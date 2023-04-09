İşte il il isim isim İYİ Parti'nin aday listesi

Editör: Ali Öncü

İYİ Parti'nin il il, isim isim aday listesi belli oldu.

İYİ PARTİ LİSTESİNİ TESLİM ETTİ

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Milletvekili listelerinin teslim edilmesinin son gününde Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Bütün siyasi partiler birer birer aday listelerini YSK'ya teslim ediyor.

Son olarak CHP ve İYİ Parti de aday listelerini YSK'ya teslim ederek adaylık sürecinin sonuna geldi.

ADAYLAR KAMUSONHABER'DE

İşte İYİ Parti'nin şehir şehir, isim isim aday listesi kamusonhaber'de.