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İşte il il isim isim İYİ Parti'nin aday listesi

Siyasi partilerin milletvekilliği listeleri teker teker belli oluyor. Son olarak İYİ Parti de aday listesini YSK'ya teslim etti. İYİ Parti'nin adayları belli oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:03
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İşte il il isim isim İYİ Parti'nin aday listesi

İşte il il isim isim İYİ Parti'nin aday listesi
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Editör: Ali Öncü

İYİ Parti'nin il il, isim isim aday listesi belli oldu. 

İYİ PARTİ LİSTESİNİ TESLİM ETTİ

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Milletvekili listelerinin teslim edilmesinin son gününde Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Bütün siyasi partiler birer birer aday listelerini YSK'ya teslim ediyor.

Son olarak CHP ve İYİ Parti de aday listelerini YSK'ya teslim ederek adaylık sürecinin sonuna geldi.

ADAYLAR KAMUSONHABER'DE

İşte İYİ Parti'nin şehir şehir, isim isim aday listesi kamusonhaber'de.

 

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