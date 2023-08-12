İşte ilk yerli sonda roketinin fırlatma görüntüleri

Roketsan, İğneada’da inşa ettiği Sonda Roketi Test Merkezi’nden ilk sonda roketi atışını başarıyla yaptı.

İğneada’da yeni inşa edilen Test Merkezi’nden yapılan atış, başarıyla sonuçlandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun" denildi.

"ROKETSAN'IMIZIN TÜM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Çok önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

SONDA ROKET NEDİR?

Sonda roketleri istenilen görevlerde taşıdığı faydalı yük diye adlandırılan cihazlar sayesinde atmosferik ve fiziksel parametreleri ölçebilen ve bilimsel deneylerin yapılmasını sağlayan roketlerdir.

Genel hatlarıyla motor, gövde ve faydalı yük kısımlarından meydana gelirler.

Temel amacı ulaştığı irtifada deneysel veri toplayıp bunları bünyesindeki kurtarma sistemi sayesinde faydalı yüküne zarar gelmeden yere indirmektir.