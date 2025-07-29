İşte karaciğer dostu 3 besin! Uzman isim sofranızdan eksik etmeyin diyerek tavsiyede bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte karaciğer dostu 3 besin! Uzman isim sofranızdan eksik etmeyin diyerek tavsiyede bulundu

Vücudun en yoğun çalışan organlarından biri olan karaciğer, toksinleri temizleyip, sindirimi düzenliyor. Bu kadar hayati görevleri yerine getiren karaciğeri korumak için pahalı detokslara gerek olmadığını söyleyen uzman isim, bu 3 besini sofranızdan eksik etmeyin dedi.

Brokoli, pancar ve enginarın karaciğer sağlığını korumada çok etkili olduğunu söyleyen uzman isim bu üç besini mutfağınızda bulunması gerektiğini söyledi.

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Karaciğeri korumak için pahalı detokslara gerek olmadığını belirten uzman isim, bu hayati organı koruyan üç önemli besine dikkat çekti.

İŞTE KARACİĞER DOSTU 3 BESİN

BROKOLİ

Brokoli, içeriğindeki sülforafan maddesi sayesinde karaciğeri destekleyen en güçlü sebzelerden biri. Brokoli, karaciğer toksinlerini zararsız hale getirir.

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PANCAR

Betalain adlı bileşik sayesinde iltihapla savaşan pancar, karaciğerin kendini onarmasına yardımcı oluyor. Kan akışını artırarak organın daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor. Safra üretimini destekliyor. Bu da sindirime katkı sağlar ve karaciğerin yükünü hafifletiyor.

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ENGİNAR

Bir diğer önemli besin ise enginar. Uzmana göre, enginar, karaciğeri desteklemek için gizli bir silah. Silimarin ve sinarin gibi karaciğer koruyucu bileşikler içeren enginar, karaciğer hücrelerinin yenilenmesini destekliyor.

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