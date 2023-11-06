İşte Kılıçdaroğlu'na 2. turda 'çekilme' baskısının görüntüleri

“İZİN VERMİYORUM ÇEKİLMENİZE”

Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Kurultayında iki tur arasında Kemal Kılıçdaroğlu’na çekilmemesi yönünde yapılan baskının video görüntülerini paylaştı.

Bir odada kalabalık bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu’nun etrafında olan kişilerden birisinin, “Hayır, hayır, hayır.. İzin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz” diye baskı kurduğu görüldü.

13 YILLIK KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Geçtiğimiz günlerde CHP’de Genel Başkan seçiminin yapıldığı kurultay ülkenin gündemine oturmuş ve 13 yıl sonra CHP’de Genel Başkan seçimle değişmişti.

Kurultay’ın ilk turunda 1366 delegenin 682’si Özgür Özel, 664’ü ise Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermiş ve seçimde salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

İlk tur ve ikinci tur arasındaki kısa sürede birçok gazeteci, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur öncesi çekileceği yönünde CHP’de Genel Başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan bilgi aldığını açıklamıştı.

Fakat Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesi çekilmemiş ve salona gelip oy kullandıktan sonra salondan ayrılmıştı.

İkinci tur sonuçlarında ise Özgür Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi. Bu sonuç, ilk turda Kılıçdaroğlu’na oy veren 130'ya yakın delegenin, ikinci turda Özel’e oy verdiği ortaya çıkmıştı.