İşte Kına kına kabuğun yararları

Kına kına kabuğu ne işe yarar hangi rahatsızlıkların önüne geçilmesini sağlar, işte yanıtları...

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Kına kına kabuğun yararları

Kına kına ağacı cinchona olarak da biliniyor. Ülkemizde yetişmez ve Amazon Ormanlarına özgü. Ağacın kabuklarından kinin isimli madde elde edilir. Bu madde geçmişte sıtma tedavisinde kullanılan madde.Kına kına kabuğu, aynı isimli ağacın kabuk kısımlarından elde edilir.
Kına kına kabuğu günümüzde de alternatif bir sağlık ürünü olarak alıcı bulur. Kabukların kansızlık için etkili olduğu düşünülmekte. Ayrıca şişkinlik ve benzeri sindirim şikayetlerinde; hemoroidde, bacak kramplarında, gripte de kullanıldığı bilinmekte.

Kına kına ağacının kabuk kısımlarının büzücü ve antimikrobiyal etkileri olduğu bilinmekte. Bu kabukların özü elde edilerek, öz hemoroid, kellik, varis, tedavisi için ilaç yapımında da kullanılıyor. Kabukların mide öz suyu salınımını teşvik ettiği bilinmekte.

Kansızlık gibi şikayetler için kabukların genellikle çay gibi demlenerek tüketiliyor. Olası yan etkilerden korunmak için az miktarda tüketilmesi öneriliyor…

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